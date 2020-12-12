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Leipzig : 2-0 (MAÇ SONUCU - )

'da zirve mücadelesi veren Leipzig, A Spor'dan naklen yayınlanan 11. hafta maçında 'lı 'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Evinde 6'da 6 yapan Leipzig puanını 24'e çıkardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 17:26 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:28
RB Leipzig Werder Bremen: 2-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

'nın 11. haftasında Leipzig ile karşıya karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçı ev sahibi RB Leipzig 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'da Marcel Sabitzer (pen.) ve 41'de Dani Olmo kaydetti.

Evinde 6'da 6 yapan Leipzig, puanını 24'e çıkararak maç fazlasıyla 'in önünde zirveye yerleşti. 11 puanda kalan Werder Bremen'in galibiyet hasreti ise 8 maça çıkti.

ÖMER TOPRAK 74, SÖRLOTH 18 DAKİKA!

Werder'de maça 11'de başlayan milli futbolcu 74 dakika sahada kalırken, Leipzig'de ise Alexander Sörloth 72. dakikada oyuna dahil oldu.

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