RB Leipzig Werder Bremen: 2-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında RB Leipzig ile Werder Bremen karşıya karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçı ev sahibi RB Leipzig 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'da Marcel Sabitzer (pen.) ve 41'de Dani Olmo kaydetti.
Evinde 6'da 6 yapan Leipzig, puanını 24'e çıkararak maç fazlasıyla Bayern Münih'in önünde zirveye yerleşti. 11 puanda kalan Werder Bremen'in galibiyet hasreti ise 8 maça çıkti.
ÖMER TOPRAK 74, SÖRLOTH 18 DAKİKA!
Werder'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Ömer Toprak 74 dakika sahada kalırken, Leipzig'de ise Alexander Sörloth 72. dakikada oyuna dahil oldu.