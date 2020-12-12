Borussia Dortmund Stuttgart: 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmud ile Stuttgart kozlarını paylaştı. Konuk ekip Stuttgart, güçlü rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sükse yaptı.

Stuttgart'a tarihi galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 26 ve 52'de Silla Wamangituka, 60'ta Philipp Förster, 63'te Tanguy Coulibaly ve 90'da Nicolas Gonzalez kaydetti.

Dortmund'un tek sayısı87'de Giovanni Reyna'dan geldi.

Stuttgart bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken, 3 maçtır kazanamayan Dortmund 19 puanda kaldı.