Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika haberleri

ekiplerinden 04'te forma giyen milli futbolcu , takımın kötü gidişatının ardından ateşini yaktı. Avrupa'nın birçok dev kulübünün talip olduğu Kabak, kulüp yönetiminden kendisini bırakmasını talep etti. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:14
Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

A 20 yaşındaki stoperi , artık 'den ayrılmak istiyor.

Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

Yılın başından beri kötü performansıyla ligin dibine kadar düşün , küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan, kulüp yönetiminden kendisini bırakmasını istiyor.

Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

BİRÇOK TALİBİ VAR
Genç stoper, bonserviste anlaşılması halinde Ocak 2021'de 04'ten ayrılacak.

Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

Sporx'in haberine göre , Tottenham ve Milan, için en önde gelen kulüpler arasında yer alıyor.

Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

Milli oyuncu, bu sezon takımıyla 5 Bundesliga maçına çıktı. 04, ligde çıktığı 10 maç sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.

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