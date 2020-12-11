Ozan Kabak ayrılık ateşini yaktı! "Bırakın beni gideyim" | Son dakika transfer haberleri

Yılın başından beri kötü performansıyla ligin dibine kadar düşün Schalke , küme düşme tehlikesi yaşıyor.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan, kulüp yönetiminden kendisini bırakmasını istiyor.

Sporx'in haberine göre Liverpool, Tottenham ve Milan, Ozan Kabak için en önde gelen kulüpler arasında yer alıyor.