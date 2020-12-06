Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Stuttgart: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

'nın 10. haftasında ve karşı karşıya geldi. Stuttgart, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 19:53
Werder Bremen - Stuttgart: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

'nın 10. haftasında ve Weser-Stadion'da kozlarını paylaştı. Mücadele, Stuttgart'ı 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Stuttgart adına goller 30' ve 90'de Wamangituka'dan geldi. Werder tek golünü 90'da Selke ile buldu.

Bu sonuçla Stuttgart, puanını 14'e çıkartarak maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. Werder Bremen ise 11 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

Werder Bremen gelecek hafta Leipzig deplasmanına çıkacak. Stuttgart ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.

BİZE ULAŞIN