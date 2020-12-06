Werder Bremen - Stuttgart: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Werder Bremen ve Stuttgart Weser-Stadion'da kozlarını paylaştı. Mücadele, Stuttgart'ı 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Stuttgart adına goller 30' ve 90'de Wamangituka'dan geldi. Werder tek golünü 90'da Selke ile buldu.
Bu sonuçla Stuttgart, puanını 14'e çıkartarak maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. Werder Bremen ise 11 puanla 12. sırada kendine yer buldu.
Werder Bremen gelecek hafta Leipzig deplasmanına çıkacak. Stuttgart ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.