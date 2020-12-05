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Leipzig: 3-3 (MAÇ SONUCU)

'nın 10. haftası müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan ve 6 golün atıldığı karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:36
Bayern Münih Leipzig: 3-3 (MAÇ SONUCU)

'da 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Günün en önemli karşılaşmasında sahasında Leipzig'i konuk etti. 'da oynanan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Bayern Münih'in golleri Jamal Musiala ve 'den (2) geldi. Leipzig'in gollerini ise Christopher Nkunku, Justin Kluivert ve Emil Forsberg kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 23'e çıkardı, Leipzig ise 21 puan oldu ve aradaki 2 puanlık farkı korumayı başardı.

SÖRLOTH SONRADAN GİRDİ

'dan Leipzig'e transfer olan ve hafta içinde oynanan maçında ilk golünü atan Sörloth karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

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