Bayern Münih Leipzig: 3-3 (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Günün en önemli karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Leipzig'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Bayern Münih'in golleri Jamal Musiala ve Thomas Müller'den (2) geldi. Leipzig'in gollerini ise Christopher Nkunku, Justin Kluivert ve Emil Forsberg kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 23'e çıkardı, Leipzig ise 21 puan oldu ve aradaki 2 puanlık farkı korumayı başardı.

SÖRLOTH SONRADAN GİRDİ

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ve hafta içinde oynanan Başakşehir maçında ilk golünü atan Sörloth karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.