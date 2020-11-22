Haberler Almanya Bundesliga Youssoufa Moukoko Nuri Şahin'in rekorunu kırarak Bundesliga tarihine geçti

'in rekorunu kırarak Bundesliga tarihine geçti

ekiplerinden 'un ile oynadığı maçta oyuna giren 16 yaşındaki , lig tarihinin en genç oyuncu unvanını eski milli yıldız 'den devraldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 08:02
Youssoufa Moukoko Nuri Şahin'in rekorunu kırarak Bundesliga tarihine geçti

Futbolda geleceğin yıldızları arasında gösterilen , tarihine geçmeyi başardı. 16 yıl 1 günlük genç oyuncu, 'un ile oynadığı maçta oyuna dahil olarak ligin en genç futbolcusu unvanını elde etti.

Bu unvan daha önce, milli futbolcu 'e (16 yıl 335 gün) aitti.

YOUSSOUFA MOUKOKO KİMDİR?

20 Kasım 2004 tarihinde Kamerun'un başkenti Yaounde'de dünyaya gelen Youssoufa Moukoko, kariyerine Alman ekibi St. Pauli altyapısında başladı. 2016'da Dortmund altyapısına geçen Moukoko, sezon başında A takıma yükseldi. Bu sezon U19 ligi de dahil olmak üzere 6 maçta görev alan Kamerun asıllı Alman forvet, tam 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Moukoko'nun Borussia Dortmund'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Moukoko, Almanya'nın 20 yaş altı milli takımında da forma giyiyor.


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