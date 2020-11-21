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Wolfsburg: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 8. haftasında sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri Weghorst ve Schlager kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:02
Schalke Wolfsburg: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 8. hafta karşılaşmasında 04, Wolfsburg'u konuk etti. Veltins Arena'da oynanan müsabaka, Wolfsburg'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Weghorst ve 24. dakikada Schlager kaydetti. Schalke'de milli futbolcularımızdan Ahmed Kutucu 77. dakikada oyuna dahil olurken, Ozan Kabak maçı yedek kulübesinde bitirdi.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Wolfsburg, 14 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligin başından itibaren maç kazanamayan Schalke ise 3 puanla 17. sırada yer aldı. Wolfsburg, gelecek hafta 'i konuk edecek. Schalke ise Mönchengladbach deplasmanına gidecek.


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