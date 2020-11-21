Erling Haaland'dan 4 gol birden! | Hertha Berlin Borussia Dortmund: 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Hertha Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Konuk sarı-siyahlılar, zorlu mücadeleyi yıldızı Erling Haaland'ın kusursuz performansıyla 5-2 kazandı.

HAALAND'DAN 4 GOLLÜ TARİHİ PERFORMANS!

Norveçli forvet, ilk yarıyı 1-0 geride kapattıkları maçta ikinci devrede şov yaptı. 47, 49, 62 ve 79'da sahne alan Haaland, attığı 4 golle gecenin kahramanı oldu.

Dortmund'un diğer sayısını ise 70'te Raphael Guerreiro kaydetti. Ev sahibi Hertha'nın golleri ise 33 ve 79'da (pen.) Matheus Cunha'dan geldi.

Üçüncü sırada yer alan Dortmund, bu sonuçla puanını 18'e yükseltip lider Bayern'le arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

13. sıradaki Hertha Berlin ise 7 puanda kaldı.