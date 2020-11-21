Haberler Almanya Bundesliga Erling Haaland'dan 4 gol birden! | Hertha Berlin Borussia Dortmund: 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'dan 4 gol birden! | : 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 8. haftasında , deplasmanda 'i 5-2 mağlup ederken maça damgasını vurdu. Norveçli yıldız, 47, 49, 62 ve 79'da attığı 4 golle galibiyetin mimarı oldu. Sarı-siyahlıların diğer sayısı 70'te 'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 00:43
Erling Haaland'dan 4 gol birden! | Hertha Berlin Borussia Dortmund: 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 8. haftasında ile kozlarını paylaştı. Konuk sarı-siyahlılar, zorlu mücadeleyi yıldızı 'ın kusursuz performansıyla 5-2 kazandı.

HAALAND'DAN 4 GOLLÜ TARİHİ PERFORMANS!
Norveçli forvet, ilk yarıyı 1-0 geride kapattıkları maçta ikinci devrede şov yaptı. 47, 49, 62 ve 79'da sahne alan Haaland, attığı 4 golle gecenin kahramanı oldu.

Dortmund'un diğer sayısını ise 70'te kaydetti. Ev sahibi Hertha'nın golleri ise 33 ve 79'da (pen.) Matheus Cunha'dan geldi.

Üçüncü sırada yer alan Dortmund, bu sonuçla puanını 18'e yükseltip lider Bayern'le arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

13. sıradaki Hertha Berlin ise 7 puanda kaldı.

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