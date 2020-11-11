Liverpool ve Milan milli futbolcu Ozan Kabak'ın peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak şimdiden ara transfer döneminin gözdesi olacağa benziyor.

Milli futbolcu için daha önce birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre; İngiliz devi Liverpool ile İtalya Serie A ekiplerinden Milan Ozan Kabak için devrede.

Dünya devlerinin genç futbolcu için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Özellikle Hollandalı yıldızı Van Dijk'in sakatlığı ile sarsılan Liverpool'un Ozan'ı çok istediği ifade edildi.

SCHALKE 30-40 MİLYON EURO İSTİYOR

Almanya Bundesliga ekibi Schalke'nin milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon Euro istediği iddia edilmişti.

Ozan Kabak'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.