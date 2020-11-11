Haberler Almanya Bundesliga Liverpool ve Milan milli futbolcu Ozan Kabak'ın peşinde

ve Milan milli futbolcu 'ın peşinde

ekiplerinden 04'te başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu iiçin devi ve 'nun formasını giydiği A ekibi Milan devrede. Dünya devleri Ozan Kabak için teklif yapmaya hazırlanıyor...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:14
Liverpool ve Milan milli futbolcu Ozan Kabak'ın peşinde

ekiplerinden 04 ile başarılı bir performans sergileyen şimdiden ara döneminin gözdesi olacağa benziyor.

Milli futbolcu için daha önce birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre; İngiliz devi ile A ekiplerinden Milan Ozan Kabak için devrede.

Dünya devlerinin genç futbolcu için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Özellikle Hollandalı yıldızı Van Dijk'in sakatlığı ile sarsılan Liverpool'un Ozan'ı çok istediği ifade edildi.

SCHALKE 30-40 MİLYON EURO İSTİYOR

Almanya Bundesliga ekibi Schalke'nin milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon Euro istediği iddia edilmişti.

Ozan Kabak'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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