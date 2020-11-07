Stuttgart - Eintracht Frankfurt | CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. İİlk 6 hafta sonunda 9'ar puanı bulunan iki ekip de zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT CANLI





STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER

Stuttgart: Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva

STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor.