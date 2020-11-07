Stuttgart 2-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart, evinde Eintracht Frankfurt'u konuk etti. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadele tam 4 gole sahne oldu. Nefesleri kesen müsabaka 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da 10 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt, Mercedes-Benz-Arena'da kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısını ev sahibi takım Gonzalez ve Castro'nun golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ise Eintracht Frankfurt geri döndü. Silva ve Abraham'ın golleriyle skor 2-2'ye geldi. Maçın kalan diliminde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da 10 puana ulaştı.