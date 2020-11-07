Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - Bayern Münih maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak. Mücadele Signal Iduna Park'ta oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Reus, Reyna, Sancho, Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Coman, Müller, Lewandowski