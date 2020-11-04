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'te transferi pişmanlığı! Böyle yattı

devi 'te pişmanlığı yaşanıyor... formasıyla harikalar yaratan Norveçli golcünün Münih'e transferinin Lewandowski'nin takımda oluşu nedeniyle gerçekleşmediği kaydedildi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:59
Bayern Münih'te Haaland transferi pişmanlığı! Böyle yattı

Erling gibi genç bir yeteneği 20 milyon avroya kadroya katma şansı, forvetlerin çok pahalı olduğu bu dönemde bulunmaz bir fırsat...

Kariyerini 'da sürdüren Haaland, Sarı-Siyahlıların ezeli rakibi 'in de ilgisini çekmişti. Bavyera ekibi 2017 yılından itibaren gelecek vadeden Norveçli golcüyü takip etti.

BABASI OLUMLU KONUŞTU

Yine eski bir futbolcu olan Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland da, o dönem oğlunun Bayern Münih'e olabileceğine dair sözler sarf etmişti.

Buna rağmen Dortmund'un geliştiriciliğiyle ün kazanması ve Bayern Münih'in Lewandowski gibi bir golcüye sahip olması, Haaland ailesinin tercihini Sarı-Siyahlılar'dan yana kullanmasına neden oldu.

Her şeye rağmen Lewandowski'nin de Dortmund'dan sonra Bayern Münih'in yolunu tuttuğu düşünülünce, Haaland için de önümüzdeki yıllarda Bayern Münih oyuncusu olma ihtimali hala mümkün görünüyor.

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