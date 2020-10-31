Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 6. haftasında sahasında 'i konuk etti. Commerzbank Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen puanını 9'a çıkardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 20:06
Eintracht Frankfurt 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı.

Commerzbank Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Eintracht Frankfurt'un golü 34. dakikada Daichi Kamada'dan gelirken Werder Bremen'in sayısını 51. dakikada Joshua Sargent kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım puanını 9'a çıkardı.

ÖMER TOPRAK 70'DE OYUNA GİRDİ

Türk futbolcu Ömer Toprak ise karşılaşmanın 70. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu Jean-Manuel Mbom'un yerine oyuna dahil oldu.

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