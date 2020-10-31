Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1-0 Leipzig | MAÇ SONUCU

1-0 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 6. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörtloh 90 dakika sahada kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:26
Borussia Mönchengladbach 1-0 Leipzig | MAÇ SONUCU

'da heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Günün önemli maçında ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Hannes Wolf kaydetti.

Bu sonuçla Marco Rose'nin öğrencileri puanını 11'e çıkardı, Leipzig ise 13 puanda kaldı.

SÖRLOTH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'da zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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