Borussia Mönchengladbach 1-0 Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Günün önemli maçında Borussia Mönchengladbach ile Leipzig karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Hannes Wolf kaydetti.

Bu sonuçla Marco Rose'nin öğrencileri puanını 11'e çıkardı, Leipzig ise 13 puanda kaldı.

SÖRLOTH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'da zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.