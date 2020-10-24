RB Leipzig - Hertha Berlin | CANLI | A Spor

Almanya Bundesliga'da heyecan dolu Leipzig-Hertha Berlin maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşuyor. Ligin 5. haftasında liderliği elinde bulunduran Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i konuk ediyor.

LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig'in sahasında Hertha Berlin'i konuk edeceği mücadele bugün saat 16.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI 11'LERİ

Leipzig: Guacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Angelino, Henrichs, Kampl, Nkunku, Forsberg, Sörloth, Kluivert

Hertha Berlin: Alexander Schwolow, Pekarik, Stark, Alderete, Maximilian Mittelstadt, Boyata, Darida, Lukebakio, Tousart, Cunha, Cordoba

LEIPZIG İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

Leipzig'in hocası Nagelsmann, şu ana kadar Hertha Berlin'e karşı oynadığı 9 maçın 5'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Leipzig, ayrıca en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 10 puan topladı. Alman ekibi 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.