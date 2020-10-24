Haberler Almanya Bundesliga Leipzig Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İlk 11'ler

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İlk 11'ler

'nın 5. haftasında lider , sahasında 'i konuk edecek. Bu zorlu mücadele A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Kritik maç öncesi ev sahibi takımda Halstenberg, Klostermann ve Laimer forma giyemeyecek. Konuk ekipte de sakat oyuncular bulunuyor. Peki, Leipzig-Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'de kimler var?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 15:57
Leipzig Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İlk 11'ler

'da heyecan dolu - maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşuyor. Ligin 5. haftasında liderliği elinde bulunduran Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i konuk ediyor. Bu mücadele öncesi Leipzig'in 10, Hertha Berlin'in ise yalnızca 3 puanı bulunuyor.

LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig'in sahasında Hertha Berlin'i konuk edeceği mücadele bugün saat 16.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

LEIPZIG-HERTHA BERLIN MAÇI 11'LERİ

Leipzig: Guacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Angelino, Henrichs, Kampl, Nkunku, Forsberg, Sörloth, Kluivert
Sakat ve eksikler: Halstenberg, Klostermann, Laimer

Hertha Berlin: Schwolow - Pekarik, Stark, Boyata (k), Plattenhardt - Darida, Tousart, Mittelstadt - Cunha - Lukebakio, Cordoba
Sakat ve eksikler: Ascacibar, Guendouzi, Torunarigha

LEIPZIG İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

Leipzig'in hocası Nagelsmann, şu ana kadar Hertha Berlin'e karşı oynadığı 9 maçın 5'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Leipzig, ayrıca en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 10 puan topladı. Alman ekibi 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

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