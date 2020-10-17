Augsburg 0-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. A Spor ekranlarında şifresiz ve naklen yayınlanan maçta Red Bull Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 45'te Angelino ile 66'da Yussuf Poulsen kaydetti.

Leipzig bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, ilk yenilgisini alan Augsburg 7 puanda kaldı.

SÖRLOTH 90'DA GİRDİ

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Augsburg karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Norveçli golcü, 90. dakikada Nkunku'nun yerine oyuna dahil oldu.