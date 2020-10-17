Haberler Almanya Bundesliga Augsburg 0-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

0-2 RB | MAÇ SONUCU

'nın 4. haftasında ile kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçı 2-0'lık skorla galip tamamladı. Konuk takımda maça yedek kulübesinde başlayan Alexander 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:41
Augsburg 0-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

'da heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. A Spor ekranlarında şifresiz ve naklen yayınlanan maçta , deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 45'te Angelino ile 66'da Yussuf Poulsen kaydetti.

bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, ilk yenilgisini alan 7 puanda kaldı.

SÖRLOTH 90'DA GİRDİ
Sezon başında 'dan Leipzig'e transfer olan Alexander , Augsburg karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Norveçli golcü, 90. dakikada Nkunku'nun yerine oyuna dahil oldu.

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