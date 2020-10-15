Haberler Almanya Bundesliga Hamit Altıntop Bayern Münih'in bu teklifini geri çevirdi!

'in bu teklifini geri çevirdi!

Bir dönem forması da giyen eski milli futbolcu 'un, Bavyera ekibinden gelen kulüp içi direktörlük görevi teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:08
Hamit Altıntop Bayern Münih'in bu teklifini geri çevirdi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden 'in U-17 Takımı'nda forma giyen Türk futbolcu Eyüp Aydın'a takım arkadaşlarının 'Pis Türk' şeklinde seslendiği ortaya çıkmış, Alman yetkililer bu ırkçılık olayının üstünü kapatmaya çalışmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Münih cephesinin tepkileri azaltma adına eski futbolcuları 'a kulüp içinde direktörlük görevi önerdiği öğrenildi.

TFF'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Altıntop ise Türkiye için hedefleri olduğunu dile getirerek Münih'in teklifine olumsuz yanıt verdi.

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