Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında 'i konuk ediyor. Zorlu mücadeledenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 14:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 14:46
Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde , ile karşılaşacak. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Hertha Berlin maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Davies, Boateng, Süle, Pavard, Kimmich, Tolisso, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Hertha Berlin: Schwolow, Mittelstädt, Boyata, Torunarigha, Pekarík, Stark, Darida, Tousart, Cunha, Lukébakio, Córdoba

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