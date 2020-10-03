Werder Bremen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Werder Bremen ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WERDER BREMEN - A. BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Arminia Bielefeld maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Mücadelenin TV yayını bulunmamaktadır.