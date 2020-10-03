Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 3. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:11
Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Kobel - Kaminski, Anton, Kempf - Endo - Castro, Managala - Silas, Sosa - Didavi, Kalajdzic

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Diaby - Schick

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