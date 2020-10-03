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RB - 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 3. haftasında RB sahasında 04'ü konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:21
RB Leipzig - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde RB ile 04 karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB LEIPZIG - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Schalke 04 maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - SCHALKE 04 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulasci; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Haidara, Adams, Kampl, Tasende; Olmo, Forsberg; Sorloth

Schalke 04: Fahrmann; Rudy, Sane, Stambouli, Oczipka; Mascarell, Bentaleb; Boujellab, Uth, Raman; Paciencia

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