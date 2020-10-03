Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Köln ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Borussia Mönchengladbach maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.