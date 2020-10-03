Haberler Almanya Bundesliga Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 3. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:21
Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Borussia Mönchengladbach maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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