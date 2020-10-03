Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 3. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:07
Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı 3 Ekim cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak mücadelenin TV yayını bulunmamaktadır.

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