Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 2. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:04 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:04
Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, K. Adams, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric
Bayern Münih: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

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