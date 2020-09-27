Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, K. Adams, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric

Bayern Münih: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Gnabry - Lewandowski