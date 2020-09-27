Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Freiburg ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FREIBURG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Wolfsburg maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak

FREIBURG - WOLFSBURG MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Müller, Christian Günter, Heintz, Lienhart, Schmid, Sallai, Höfler, Santamaría, Grifo, Petersen, Höler

Wolfsburg: Casteels, Klaus, Guilavogui, Brooks, Roussillon, Brekalo, Arnold, Schlager, Steffen, Mehmedi, Weghorst