Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04 - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 2. haftasında 04 sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:57
Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde 04 ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SCHALKE 04 - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Werder Bremen maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SCHALKE 04 - WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Schalke 04: Fährmann, Oczipka, Ozan Kabak, Nastasic, Rudy, Harit, Bentaleb, Stambouli, Raman, Uth, Paciência

Werder Bremen: Pavlenka, Augustinsson, Veljkovic, Moisander, Selassie, Friedl, Klaassen, Eggestein, Bittencourt, Sargent, Selke

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