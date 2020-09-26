Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Schalke 04 - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SCHALKE 04 - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Werder Bremen maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SCHALKE 04 - WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Schalke 04: Fährmann, Oczipka, Ozan Kabak, Nastasic, Rudy, Harit, Bentaleb, Stambouli, Raman, Uth, Paciência

Werder Bremen: Pavlenka, Augustinsson, Veljkovic, Moisander, Selassie, Friedl, Klaassen, Eggestein, Bittencourt, Sargent, Selke