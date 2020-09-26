Mainz 05 - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde Mainz 05 ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Mainz 05 - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MAINZ 05 - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Stuttgart maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MAINZ 05 - STUTTGART MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Mainz 05: Zentner, Brosinski, Juste, Niakhaté, Baku, Martins, Burkardt, Latza, Onisiwo, Quaison, Mateta

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Sosa, Coulibaly, Endo, Castro, Fundu, Didavi, Kalajdzic