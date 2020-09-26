Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde B. Mönchengladbach ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

B.MÖNCHENGLADBACH - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

B.Mönchengladbach - Union Berlin maçI 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

B.MÖNCHENGLADBACH - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

B. Mönchengladbach: Sommer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Lainer, Neuhaus, Kramer, Wolf, Stindl, Hofmann, Herrmann

Union Berlin: Luthe, Friedrich, Knoche, Schlotterbeck, Trimmel, Griesbeck, Prömel, Schmiedebach, Gießelmann, Bülter, Awoniyi