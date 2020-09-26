Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- RB maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 2. haftasında sahasında RB 'i ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:39 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:39
Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde ile RB kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve saat arama motorlarında aratılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky, Lars Bender, Sven Bender, Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven, Charles Aranguiz, Kerem Demirbay, Florian Wirtz, Karim Bellarabi, Patrik Schick, Moussa Diaby

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Lukas Klostermann, , Marcel Halstenberg, Amadou Haidara, Tyler Adams, , Angelino, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen

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