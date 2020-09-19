Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - ARMINIA BIELEFELD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EINTRACHT FRANKFURT - ARMINIA BIELEFELD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hinteregger, Hasebe, Kostic, Rode, Kohr, Kamada, Costa, Dost, Silva, Moreno

Arminia Bielefeld: Laursen, Pieper, Nilsson, Brunner, Doan, Hartel, Prietl, Consbruch, Córdova, Klos