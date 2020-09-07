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07 Eylül 2020, Pazartesi
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maçları canlı yayınla A 'da!

Almanya Bundesliga maçları canlı yayınla A Spor'da!

A 'dan futbol severlere müjdeli haber geldi. Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen maçları yeni sezonda A spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

A , öncesinde Bundesliga maçlarının yayın haklarını satın aldı. Yeni sezonda Bundesliga maçları şifresiz olarak naklen A Spor'dan yayınlanacak.

Dünyada hayatı zaman zaman durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası futbolseverlere müjdeli haber... A Spor, yayın haklarını satın aldığını açıkladı. Maçlar şifresiz olarak yayınlanacak.

  1. 07.09.2020
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