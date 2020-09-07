Almanya Bundesliga maçları canlı yayınla A Spor'da!
A Spor'dan futbol severlere müjdeli haber geldi. Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen Almanya Bundesliga maçları yeni sezonda A spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
A Spor, yeni sezon öncesinde Bundesliga maçlarının yayın haklarını satın aldı. Yeni sezonda Bundesliga maçları şifresiz olarak naklen A Spor'dan yayınlanacak.
Dünyada hayatı zaman zaman durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası futbolseverlere müjdeli haber... A Spor, Almanya Bundesliga yayın haklarını satın aldığını açıkladı. Maçlar şifresiz olarak yayınlanacak.
- 07.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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