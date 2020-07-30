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30 Temmuz 2020, Perşembe
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’le dev anlaşma

Nürnberg’le dev anlaşma

, 2'nin güçlü ekibi 'le sponsorluk anlaşması imzaladı.

, 2'nin güçlü ekibi 'le sponsorluk anlaşması imzaladı. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.
  1. 30.7.2020
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