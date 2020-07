19'luk Can Bozdoğan dünya devlerini peşine taktı!

Köln altyapısından yetişen ve 2019 yazında Schalke 04 U19 takımına gelerek 1 yıl sonra profesyonel olan 19 yaşındaki Türk-Alman orta saha Can Bozdoğan, Tottenham ve Atletico Madrid'in gündeminde...

Ruhr.de'de yer alan habere göre; serbet kalma bedeli 1 milyon euro olan Can Bozdoğan için her iki kulüp de temaslara başladı. Geleceğinin çok parlak olduğu ve olumlu gözlemci raporları üzerine Can Bozdoğan, her iki kulüpten gelen teklife de sıcak bakıyor.

U19 Bundesliga'daki performansıyla dikkat çeken Can Bozdoğan'ı Schalke 04'ün de tutmak istediği ancak serbest kalma maddesi nedeniyle bu ihtimalin düşük olduğu vurgulandı. Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider'in 19 yaşındaki oyuncuya gelecek planlamalarında önemli yer ve düzenli forma şansı vaadiyle tutmaya çalıştığı bilgisi de verildi.

Milli takım olarak Almanya alt yaş gruplarında oynayan Can Bozdoğan, bu sezon 3 Bundesliga maçında 237 dakika süre aldı.