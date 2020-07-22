19'luk Can Bozdoğan dünya devlerini peşine taktı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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19'luk dünya devlerini peşine taktı!

19'luk Can Bozdoğan dünya devlerini peşine taktı!

'nin takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken dünya devlerini peşine taktı. ve Tottenham'ın 19 yaşındaki genç yıldız için harekete geçtiği belirtildi.

Köln altyapısından yetişen ve 2019 yazında 04 takımına gelerek 1 yıl sonra profesyonel olan 19 yaşındaki Türk-Alman orta saha , Tottenham ve 'in gündeminde...

Ruhr.de'de yer alan habere göre; serbet kalma bedeli 1 milyon euro olan Can Bozdoğan için her iki kulüp de temaslara başladı. Geleceğinin çok parlak olduğu ve olumlu gözlemci raporları üzerine Can Bozdoğan, her iki kulüpten gelen teklife de sıcak bakıyor.

U19 Bundesliga'daki performansıyla dikkat çeken Can Bozdoğan'ı Schalke 04'ün de tutmak istediği ancak serbest kalma maddesi nedeniyle bu ihtimalin düşük olduğu vurgulandı. Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider'in 19 yaşındaki oyuncuya gelecek planlamalarında önemli yer ve düzenli forma şansı vaadiyle tutmaya çalıştığı bilgisi de verildi.

Milli takım olarak alt yaş gruplarında oynayan Can Bozdoğan, bu sezon 3 Bundesliga maçında 237 dakika süre aldı.


  1. 22.07.2020
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