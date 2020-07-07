41 yaşındaki Pizarro futbola veda etti
Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'in Perulu golcüsü Claudio Pizarro'nun, 41 yaşında futbolu bıraktığı açıklandı. Yıldız isim, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln'de forma giymişti.
Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, emekli oldu.
Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.
Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln takımlarında forma giymişti.
Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 19:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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