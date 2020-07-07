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07 Temmuz 2020, Salı
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41 yaşındaki Pizarro futbola veda etti

41 yaşındaki Pizarro futbola veda etti

ekibi 'in Perulu golcüsü 'nun, 41 yaşında futbolu bıraktığı açıklandı. Yıldız isim, Avrupa'da Werder Bremen dışında , ve Köln'de forma giymişti.

'in 41 yaşındaki Perulu forveti , emekli oldu.

Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.

Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında , ve Köln takımlarında forma giymişti.

Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 19:02
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