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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Nübel Bayern’de

Nübel Bayern’de

şampiyonu , 'de forma giyen kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

şampiyonu , 'de forma giyen kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki Nübel'le 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. 2015'ten beri Schalke'de forma giyen Nübel Bundesliga'da 46 maçta forma giydi.
  1. 1.7.2020
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