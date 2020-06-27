Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Wolfsburg, sahasında şampiyon Bayern Münih'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'a konuk oluyor. Bu sezon ligi domine eden Bayern Münih son maçı da kazanarak ligi tamamlamak istiyor. Özellikle Lewandowski ve Müller bu sezon büyük katkıda bulundu. Lewandowski, Bundesliga'da yılın futbolcusu seçildi. Bayern Münih Bundesliga'da son 12 maçını da kazandı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Wolfsburg'da da eksikler dikkat çekiyor. Wolfsburg, en az 4 futbolcusundan mahrum olarak sahaya çıkacak.
WOLFSBURG-BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wolfsburg ile Bayern Münih arasında oynanacak olan maç 16:30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 canlı yayınlayacak.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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