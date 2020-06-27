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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg-Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında , sahasında şampiyon 'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon deplasmanda 'a konuk oluyor. Bu sezon ligi domine eden Bayern Münih son maçı da kazanarak ligi tamamlamak istiyor. Özellikle Lewandowski ve Müller bu sezon büyük katkıda bulundu. Lewandowski, Bundesliga'da yılın futbolcusu seçildi. Bayern Münih Bundesliga'da son 12 maçını da kazandı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Wolfsburg'da da eksikler dikkat çekiyor. Wolfsburg, en az 4 futbolcusundan mahrum olarak sahaya çıkacak.

WOLFSBURG-BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg ile Bayern Münih arasında oynanacak olan maç 16:30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 canlı yayınlayacak.

  1. 27.06.2020
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