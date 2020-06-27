Werder Bremen-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Werder Bremen, evinde Köln'ü ağırlayacak. Maçtan önce sporseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Peki, Werder Bremen-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın son hafta maçında Werder Bremen sahasında Köln'ü konuk edecek. Düşmeyi garantileyen Werder Bremen, galibiyet alarak Bundesliga'ya veda etmek istiyor. Köln ise 36 puan ile düşme hattından kurtuldu ve 14. sırada yer alıyor. Werder Bremen'de Ömer Toprak, Nuri Şahin ve Kevin Möhwalt forma giyemeyecek.
WERDER BREMEN-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Werder Bremen-Köln maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Werder Bremen-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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