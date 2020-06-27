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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında , evinde 'u konuk edecek. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan , düşmeyi garantileyen 'u konuk ediyor. Fortuna Düsseldorf lige galibiyetle veda ediyor. Union Berlin'de Sheraldo Becker, Akaki Gogia, Julian Ryerson ve Sebastian Andersson bu maçta forma giyemeyecek. Zack Steffen ise Fortuna Düsseldorf adına bugün sahada olamayacak.

UNION BERLIN-FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 14:19
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