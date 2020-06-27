Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin, evinde Fortuna Düsseldorf'u konuk edecek. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan Union Berlin, düşmeyi garantileyen Fortuna Düsseldorf'u konuk ediyor. Fortuna Düsseldorf lige galibiyetle veda ediyor. Union Berlin'de Sheraldo Becker, Akaki Gogia, Julian Ryerson ve Sebastian Andersson bu maçta forma giyemeyecek. Zack Steffen ise Fortuna Düsseldorf adına bugün sahada olamayacak.
UNION BERLIN-FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 14:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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