Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında B. Mönchengladbach ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. B. Mönchengladbach evinde Hertha Berlin'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde özellikle yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, -Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son şansını iyi değerlendirmek istiyor. ile yarışan Borussia Mönchengladbach'ın kaybetmesi ve Leverkusen'in kazanması tüm hesapları tersine çevirebilir. Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

MÖNCHENGLADBACH-HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
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