Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son şansını iyi değerlendirmek istiyor. Bayer Leverkusen ile yarışan Borussia Mönchengladbach'ın kaybetmesi ve Leverkusen'in kazanması tüm hesapları tersine çevirebilir. Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

MÖNCHENGLADBACH-HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.