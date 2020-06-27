Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında B. Mönchengladbach ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. B. Mönchengladbach evinde Hertha Berlin'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde özellikle yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son şansını iyi değerlendirmek istiyor. Bayer Leverkusen ile yarışan Borussia Mönchengladbach'ın kaybetmesi ve Leverkusen'in kazanması tüm hesapları tersine çevirebilir. Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin maçında mutlak 3 puan hedefliyor.
MÖNCHENGLADBACH-HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 27.06.2020
- Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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