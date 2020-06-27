Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü salgını sonrası ilk başlayan lig olan Bundesliga'da bu hafta ligin son maçlarına sahne olacak. İkinciliği garantileyen Dortmund, Hoffenheim'ı konuk edecek. Peki, Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın son haftasında Hoffenheim'ı konuk ediyor. Sezonu ikinci bitirmeyi kesinleştiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde eden Dortmund, maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Emre Can bu maçta cezası sebebiyle oynayamayacak. Akanji, Dahoud, Delaney ve Reus sakatlıkları; Götze de koronavirüs önlemleri sebebiyle forma giyemeyecek. Geçen hafta Union Berlin'i 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Hoffenheim ise güçlü rakibi karşısına bu sefer rahat çıkacak.
BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma, Bundesliga'nın 34'üncü haftasındaki diğer maçlar gibi saat 16.30'da başlayacak. Maç, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
- 27.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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