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27 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü salgını sonrası ilk başlayan lig olan Bundesliga'da bu hafta ligin son maçlarına sahne olacak. İkinciliği garantileyen Dortmund, 'ı konuk edecek. Peki, -Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, Bundesliga'nın son haftasında 'ı konuk ediyor. Sezonu ikinci bitirmeyi kesinleştiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde eden Dortmund, maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Emre Can bu maçta cezası sebebiyle oynayamayacak. Akanji, Dahoud, Delaney ve Reus sakatlıkları; Götze de koronavirüs önlemleri sebebiyle forma giyemeyecek. Geçen hafta Union Berlin'i 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Hoffenheim ise güçlü rakibi karşısına bu sefer rahat çıkacak.

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

'ta oynanacak karşılaşma, Bundesliga'nın 34'üncü haftasındaki diğer maçlar gibi saat 16.30'da başlayacak. Maç, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

  1. 27.06.2020
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