Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasına Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer alıyor ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Şampiyonlar Ligi için yarışan Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Bu karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça büyük önem taşıyor. Borussia Mönchengladbach ile yarışan Leverkusen mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kazanması ve Mönchengladbach'ın puan kaybetmesi halinde Şampiyonlar Ligi vizesini alacak.
BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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