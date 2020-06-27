Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasına , sahasında 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer alıyor ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında için yarışan , sahasında 'i konuk edecek. Bu karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça büyük önem taşıyor. ile yarışan Leverkusen mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kazanması ve Mönchengladbach'ın puan kaybetmesi halinde Şampiyonlar Ligi vizesini alacak.

BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
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