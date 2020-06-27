Augsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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-RB maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında sahasında RB 'i konuk ediyor. Augsburg, güçlü rakibi Leipzig karşısında galibiyet hedefliyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Augsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında heyecan devam ediyor. Bayern Münih'in şampiyonluğu ilan etmesinin ardından alt sıra ve üst sıralar hedefleri doğrultusunda yarışmaya devam ediyor. bugün evinde ligin formda takımı RB 'i konuk ediyor.

AUGSBURG-RB LEIPZİG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-RB Leipzig maçı bugün saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
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