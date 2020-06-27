Bundesliga'nın 34. haftasında Augsburg sahasında RB Leipzig'i konuk ediyor. Augsburg, güçlü rakibi Leipzig karşısında galibiyet hedefliyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Augsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 34. haftasında heyecan devam ediyor. Bayern Münih'in şampiyonluğu ilan etmesinin ardından alt sıra ve üst sıralar hedefleri doğrultusunda yarışmaya devam ediyor. Augsburg bugün evinde ligin formda takımı RB Leipzig'i konuk ediyor.
AUGSBURG-RB LEIPZİG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Augsburg-RB Leipzig maçı bugün saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Augsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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