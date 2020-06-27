Augsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 34. haftasında heyecan devam ediyor. Bayern Münih'in şampiyonluğu ilan etmesinin ardından alt sıra ve üst sıralar hedefleri doğrultusunda yarışmaya devam ediyor. Augsburg bugün evinde ligin formda takımı RB Leipzig'i konuk ediyor.

AUGSBURG-RB LEIPZİG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-RB Leipzig maçı bugün saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.