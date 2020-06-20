Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da bugün Ozan Kabaklı 04 sahasında 'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'ne kalmak için yarışan Wolfsburg bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Maçla ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren 04 'nın 33. haftasında 'u konuk ediyor. Ozan Kabaklı Schalke 04 bu akşam sakat futbolcuları sebebiyle oldukça eksik başlayacak. Guido Burgstaller, Amine Harit, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sané ve
Can Bozdogan maçta forma giyemeyecek. Wolfsburg'ta ise William, Ignacio Camacho, Paulo Otávio ve Josuha Guilavogui gibi isimler maçta oynayamayacak.

SCHALKE 04-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 20.06.2020
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