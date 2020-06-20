Bundesliga'da bugün Ozan Kabaklı Schalke 04 sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'ne kalmak için yarışan Wolfsburg bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Maçla ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren Schalke 04 Bundesliga'nın 33. haftasında Wolfsburg'u konuk ediyor. Ozan Kabaklı Schalke 04 bu akşam sakat futbolcuları sebebiyle oldukça eksik başlayacak. Guido Burgstaller, Amine Harit, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sané ve
Can Bozdogan maçta forma giyemeyecek. Wolfsburg'ta ise William, Ignacio Camacho, Paulo Otávio ve Josuha Guilavogui gibi isimler maçta oynayamayacak.
SCHALKE 04-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
- 20.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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