RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'da ikincilik için kıyasıya rekabet eden RB Leipzig ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Bayern Münih'in şampiyonluğu ilan etmesinin ardından iki takımında tek hedefi ikincilik koltuğunda sezonu tamamlamak. Borussia Dortmund kazanırsa ikinciliği garantileyecek. Peki, RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Maç Red Bull Arena'da oynanacak. İkincilik için kıyasıya bir mücadele içinde bulunan iki takımdan Borussia Dortmund2un 66 puanı bulunuyor ve Bundesliga'da ikinci, Leipzig ise 63 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Konuk ekip karşılaşmayı kazanırsa ligi ikinci bitirmeyi garantileyecek. Alınacak diğer sonuçlarda her şey son hafta belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.
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Ev sahibi ekipte hastalanan Laimer'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Poulsen ve Wolf karşılaşmada forma giyemeyecek.
Dortmund'da ise sakatlıkları bulunan Akanji, Dahoud, Delaney, Hakimi ve Zagadou maç kadrosuna alınmadı.
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino, Olmo, Werner, Schick
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Emre Can, Morey, Witsel, Brandt, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland
RB LEIPZIG-DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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