RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da ikincilik için kıyasıya rekabet eden ve karşı karşıya geliyor. 'in şampiyonluğu ilan etmesinin ardından iki takımında tek hedefi ikincilik koltuğunda sezonu tamamlamak. Borussia Dortmund kazanırsa ikinciliği garantileyecek. Peki, RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftasında Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Maç Red Bull Arena'da oynanacak. İkincilik için kıyasıya bir mücadele içinde bulunan iki takımdan Borussia Dortmund2un 66 puanı bulunuyor ve Bundesliga'da ikinci, Leipzig ise 63 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Konuk ekip karşılaşmayı kazanırsa ligi ikinci bitirmeyi garantileyecek. Alınacak diğer sonuçlarda her şey son hafta belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.

RB LEIPZIG-DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte hastalanan Laimer'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Poulsen ve Wolf karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dortmund'da ise sakatlıkları bulunan Akanji, Dahoud, Delaney, Hakimi ve Zagadou maç kadrosuna alınmadı.

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino, Olmo, Werner, Schick

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Emre Can, Morey, Witsel, Brandt, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

RB LEIPZIG-DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

-Borussia Dortmund maçı bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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