Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 33. haftası aynı anda 9 karşılaşmaya sahne oluyor. Lig son sırada yer alan ve düşmesi kesinleşen Paderborn, evinde Şampiyonlar Ligi için yarışan Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Paderborn'un Bundesliga macerası sadece 1 yıl sürdü. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta Bundesliga'dan bir alt lige düşmeyi garantileyen Paderborn sahasında ligin güçlü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Paderborn Luca Killian ve Sebastian Vasiliadis'den mahrum olarak maça çıkacak. M'gladbach'ta da birçok eksik göze çarpıyor. Denis Zakaria, Fabian Johnson, Alassane Pléa, Marcus Thuram ve Nico Elvedi bu akşam takımlarının yanında yer alamayacak. Son 13 maçını da kazanamayan Paderborn, galibiyet alarak sezonu kapatmak istiyor.
PADERBORN-MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
- 20.06.2020
- Rusya'da tarihe geçen karşılaşma! Sochi-Rostov maçı 10-1 sona erdi
- Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren statlara seyirci alınacak!
- Mainz 05-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.