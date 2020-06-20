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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Paderborn-Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 33. haftası aynı anda 9 karşılaşmaya sahne oluyor. Lig son sırada yer alan ve düşmesi kesinleşen , evinde Şampiyonlar Ligi için yarışan 'ı konuk ediyor. Paderborn'un Bundesliga macerası sadece 1 yıl sürdü. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Bundesliga'dan bir alt lige düşmeyi garantileyen sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'ı ağırlıyor. Paderborn Luca Killian ve Sebastian Vasiliadis'den mahrum olarak maça çıkacak. M'gladbach'ta da birçok eksik göze çarpıyor. Denis Zakaria, Fabian Johnson, Alassane Pléa, Marcus Thuram ve Nico Elvedi bu akşam takımlarının yanında yer alamayacak. Son 13 maçını da kazanamayan Paderborn, galibiyet alarak sezonu kapatmak istiyor.

PADERBORN-MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 20.06.2020
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