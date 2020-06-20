Mainz 05-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'da bu haftanın en kritik müacdelesinde Mainz 05 ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattının en kritik mücadelesinde iki ekip ligde kalma mücadelesi verecek. Maç öncesi sporseverler detayları araştırıyor. Peki, Mainz 05-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren Mainz 05-Werder Bremen maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 15. sırada yer alan Mainz 05 sahasında 17. sıradaki Werder Bremen'i ağırlıyor. Mainz 05'in son 5 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Werder Bremen'in son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor.
MAINZ 05-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mainz 05-Werder Bremen maçı bugün saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN NOTLAR
Mainz, son 3 iç sahadaki maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti. Mainz, son 3 iç sahadaki maçında gol atamadı. Werder Bremen, son 3 dış sahadaki maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi. Mainz, son 3 iç sahadaki maçında kaybetti. Werder Bremen, son 3 dış sahadaki maçında kazandı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mainz 05-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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