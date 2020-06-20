Mainz 05-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren Mainz 05-Werder Bremen maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 15. sırada yer alan Mainz 05 sahasında 17. sıradaki Werder Bremen'i ağırlıyor. Mainz 05'in son 5 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Werder Bremen'in son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor.

MAINZ 05-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05-Werder Bremen maçı bugün saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN NOTLAR

Mainz, son 3 iç sahadaki maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti. Mainz, son 3 iç sahadaki maçında gol atamadı. Werder Bremen, son 3 dış sahadaki maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi. Mainz, son 3 iç sahadaki maçında kaybetti. Werder Bremen, son 3 dış sahadaki maçında kazandı.