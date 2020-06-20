Mainz 05 3-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Mainz 05, Werder Bremen'i 3-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Mainz 05 ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.
Opel Arena'da oynanan karşılaşmayı Mainz, 3-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Quaison, Boetius ve Fernandes atarken, deplasman takımının tek sayısı Ösako'dan geldi.
Bu skorun ardından Mainz 05 puanını 37'ye yükseltirken, Werder Bremen 28 puanda kaldı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 18:33
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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