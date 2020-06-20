Mainz 05 3-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Mainz kritik 3 puanı 3 golle aldı!

05 3-1 | MAÇ SONUCU

Mainz 05 3-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Almanya 'nın 33. haftasında küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada 05, 'i 3-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya 'nın 33. haftasında 05 ile karşı karşıya geldi.

Opel Arena'da oynanan karşılaşmayı Mainz, 3-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Quaison, Boetius ve Fernandes atarken, deplasman takımının tek sayısı Ösako'dan geldi.

Bu skorun ardından Mainz 05 puanını 37'ye yükseltirken, Werder Bremen 28 puanda kaldı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 18:33
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