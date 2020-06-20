Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattına yakın olan Köln evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Köln kazanarak ligi riske atmak istemiyor. Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmak istiyor. Peki, Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'da 33. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. Bugün 16:30'da tam 9 maç oynanacak. Bu maçlar arasında en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Köln ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak. Eintracht Frankfurt Bundesliga'da çıktığı son 3 dış saha maçını da kazandı. Formda ekip az da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmak istiyor.
KÖLN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Köln-Eintracht Frankfurt maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.
- 20.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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