Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da 33. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. Bugün 16:30'da tam 9 maç oynanacak. Bu maçlar arasında en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Köln ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak. Eintracht Frankfurt Bundesliga'da çıktığı son 3 dış saha maçını da kazandı. Formda ekip az da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmak istiyor.

KÖLN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln-Eintracht Frankfurt maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.